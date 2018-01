Livro ‘Crepúsculo’ vai ganhar edição especial de 10 anos com conteúdo exclusivo

Publicado pela primeira vez nos EUA em 2005, Crepúsculo, o livro que originou a série best-seller mundial e a franquia de filmes, vai ganhar em 1o de novembro, uma edição especial de aniversário com um conteúdo extra exclusivo, publicada no Brasil pela editora Intrínseca.

“Fico maravilhada que já se tenham passado 10 anos da primeira edição de Crepúsculo”, cometa a autora Stephenie Meyer, em um comunicado divulgado pela editora nesta segunda-feira, 14. “Para mim, esse aniversário é uma comemoração dos fãs, que sempre foram inacreditavelmente dedicados e apaixonados.”

A série, que inclui as sequências Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, além da novela A Breve Segunda Vida de Bree Tanner: Uma História de Eclipse e de Crepúsculo: Guia oficial ilustrado, vendeu globalmente aproximadamente de 155 milhões de exemplares.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Crepúsculo figurou por anos nas principais listas de mais vendidos do Brasil, foi best-seller do The New York Times e do USA Today, foi selecionado como um dos 100 melhores livros já escritos para jovens pela revista Time. As adaptações cinematográficas da série, estreladas por Kirsten Stewart e Robert Pattinson, juntas, fizeram uma bilheteria mundial de mais de US$ 1,1 bilhão.