Linkin Park soltou novo clipe no mesmo dia da morte de Chester Bennington

O Linkin Park divulgou um novo videoclipe no mesmo dia em que Chester Bennington morreu.

A banda divulgou o vídeo da canção Talking to Myself às 9h01 do horário de Los Angeles, minutos depois que o corpo do cantor foi encontrado numa casa residencial em Palos Verdes Estates. O single faz parte do disco One More Light, lançado em maio deste ano.

Veja o vídeo:

Segundo informações do site TMZ, o músico cometeu suicídio, por enforcamento. O vocalista era casado e tinha seis filhos.

Chester era muito próximo de Chris Cornell, que morreu em maio e completaria 53 anos justamente nesta quinta-feira, 20. No dia da morte de Cornell, Chester escreveu uma carta aberta para demonstrar sua admiração pelo ídolo.