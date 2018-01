Lilia Moritz Schwarcz finaliza pesquisa sobre Lima Barreto

*Por Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota

Uma das mais esperadas biografias nacionais deverá ser lançada em maio de 2017: a história do escritor Lima Barreto (1881-1922) vem sendo cuidadosamente pesquisada por Lilia Moritz Schwarcz, há mais de dez anos. Inicialmente, ela planejava a publicação para o segundo semestre do próximo ano, mas, como a Flip vai homenagear o escritor carioca, Lilia apertou o passo para entregar os originais em março para a Companhia das Letras.

A questão racial será um dos fios condutores da biografia – afinal, Lima Barreto sempre se definiu como pobre, mulato, um morador do subúrbio e fez de sua literatura uma expressão desta condição. Ele realizou uma literatura de testemunho e o tema da raça está presente todo o tempo. Até hoje, a biografia considerada definitiva é A Vida de Lima Barreto, que Francisco de Assis Barbosa publicou em 1952. O trabalho de Lilia, porém, promete ser um novo marco.

MAIS BIOGRAFIA

Viagem com Bowie

O mundo da música não é mais o mesmo desde 10 de janeiro de 2016, quando foi anunciada a morte de David Bowie. A surpresa foi quase tão chocante como foi sua carreira, narrada com fina observações por Rob Sheffield no livro David Bowie – Biografia. Crítico e editor da revista Rolling Stone, ele propõe ao leitor uma viagem pessoal pela vida e obra do músico britânico. Chega ao Brasil em março, pela editora Globo.

ROMANCE

O novo de Joël Dicker Destaque na Flip de 2014, quando lançou aqui A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert (ganhador do Grand Prix du Roman de l’Académie Francese), Joël Dicker estará de volta às livrarias brasileiras com O Livro dos Baltimore, a ser lançado pela Intrínseca.

TELEVISÃO

Programa literário

Além de se exercitar na literatura, Raphael Montes, que acaba de lançar Jantar Secreto, prepara-se para falar sobre a escrita na televisão – no início do próximo ano, deve estrear Trilha das Letras, na TV Brasil, no qual ele pretende falar para os jovens. “Quero tratar de assuntos mais descolados”, anuncia.

BARULHO

Promessa cumprida

O Caderno 2 noticiou, no início de novembro, a chegada ao mercado da Buzz Editora, que prometia fazer barulho. O primeiro livro da casa, Sacadas de Empreendedor, de Érico Rocha, estreou no topo da lista de negócios do PublishNews. Ainda em dezembro, a editora vai lançar Geração de Valor 3, de Flávio Augusto da Rocha, e deve ir para as cabeças de novo.

CURADORIA

Fliaraxá

Coordenada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a Comissão para a Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa, que reúne os países lusófonos, participará pela primeira vez como curadora no Festival Literário de Araxá, em outubro do ano que vem, cujo tema será Língua, Leitura e Utopia. A CPCLP será responsável pelos autores internacionais de língua portuguesa.

E-BOOK

Corte de taxas

Editores e livreiros europeus festejam a decisão da Comissão Europeia de reduzir impostos na venda de e-books, o que deve incrementar as vendas. O raciocínio parte da premissa de que o sistema tributário não deve agir com a intenção de desestimular a leitura e a aprendizagem. No Reino Unido, por exemplo, o livro eletrônico é taxado em 20%.