Liam Gallagher, ex-Oasis, diz que nova canção do Blur é a música do ano

E parece mesmo que a briga do britpop dos anos 1990 ficou para trás: depois de Noel Gallagher acenar que poderia trabalhar com Damon Albarn (vocalista do Blur), agora o irmão, Liam, tuítou que Lonesome Street, uma das canções do novo álbum do Blur, The Magic Whip, é a “música do ano”.

Lonesome St by BLUR song of the year LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 4, 2015

O novo álbum – que traz a formação original do Blur, 16 anos depois – atingiu o número 1 das paradas britânicas no último fim de semana. As 12 canções do álbum trazem uma banda mais madura, mas ao mesmo tempo as raízes do Blur ainda estão ali, entre a voz versátil de Albarn e a guitarra característica do britpop que Graham Cox sabe levar como ninguém.

