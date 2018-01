Liam Gallagher canta ‘Wonderwall’ com fãs em bar na Europa

Saudades do Oasis? Pois bem, Liam Gallagher, ex-vocalista da banda britânica, cantou uma das músicas mais famosas de seu ex-grupo, Wonderwall, durante suas férias em Malta. O músico inglês passou alguns dias na capital do país e, no último final de semana, cantou a composição acompanhado por fãs em um bar local. Wonderwall foi eleita por uma rádio londrina a melhor música britânica de todos os tempos.



