Leonardo DiCaprio sobre o Oscar: ‘Esse foi um dos dias mais tensos da minha vida’

LOS ANGELES – Leonardo DiCaprio disse, nos bastidores do Oscar após vencer o prêmio de melhor ator, que esse foi um dos dias mais tensos de sua vida. “Não tinha certeza da vitória e, se vencesse, temia esquecer de agradecer alguém ou dizer algo que pensasse. Agora estou mais aliviado.”

O ator venceu o Oscar de melhor ator nesta noite, na sua quinta indicação, pela interpretação em O Regresso.

No discurso, ele defendeu sua luta pela preservação ambiental e também citou com reverência Tom Hardy, seu principal companheiro de cena no filme. DiCaprio também não poupou elogios ao diretor do filme, Alejandro G. Iñarritú, dizendo que o mexicano já inscreveu seu nome na história do cinema. (Ubiratan Brasil)

