Leonardo DiCaprio é o ator mais bem pago dos EUA com cachê de US$ 25 milhões

Leonardo DiCaprio é o ator mais bem pago de Hollywood. Ele lidera a lista publicada pela revista americana The Hollywood Repórter com os salários dos atores mais caros dos Estados Unidos. De acordo com a publicação, seu cachê chega a US$ 25 milhões por filme.

DiCaprio recebeu a quantia pela interpretação de Jordan Belfort em O Lobo de Wall Street (2013) e levou em consideração sua participação como produtor do longa. O top 10 com os atores mais bem pagos é fechado por Dwayne Johnson, Mark Wahlberg, Jennifer Lawrence e Seth Rogen.

A revista destaca que os valores recebidos dependem da produção. Os salários maiores estão ligados a filmes de franquia e blockbusters, e os cachês pagos a grandes astros têm diminuído nos últimos anos.





Ranking

1) Leonardo DiCaprio – US$ 25 milhões por filme

2) Sandra Bullock – US$ 20 milhões por filme

3) Robert Downey Jr – US$ 20 milhões por filme

4) Matt Damon – US$ 20 milhões por filme

5) Denzel Washington – US$ 20 milhões por filme

6) Angelina Jolie – US$ 15 a 20 milhões por filme

7) Dwayne Johnson – US$ 14 a 15 milhões por filme

8) Mark Wahlberg – US$ 10 a 15 milhões por filme

9) Jennifer Lawrence – US$ 10 e 15 milhões por filme

10) Seth Rogen – US$ 8.4 milhões por filme