Leonard Cohen anuncia novo álbum com duas canções inéditas

O músico, escritor e poeta canadense Leonard Cohen divulgou nesta terça-feira, 17, uma faixa inédita, que deve compor seu novo disco, Can’t Forget: A Souvenir of the Grand Tour, uma compilação de gravações feitas durante sua recente turnê Old Ideas, seu álbum de inéditas de 2012. Os takes foram tomados durante os shows e também nas passagens de som. Cohen ainda lançou, em 2014, outro CD de inéditas, o belo Popular Problems.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Never Gave Nobody Trouble é uma das duas canções inéditas que serão lançadas no novo álbum – a outra será Got a Little Secret, de acordo com o jornal britânico The Guardian. As outras faixas, gravadas na turnê mas já previamente lançadas em outros álbuns, são: Field Commander Cohen, I Can’t Forget, Light as a Breeze, Night Comes On, Joan of Arc and Stages. As faixas La Maniac e Choices (de Georges Dor e Georges Jones, respectivamente) são covers nunca gravados pelo canadense.

No último domingo, Cohen ganhou o prêmio de melhor álbum do ano no prêmio canadense Juno, por Popular Problems. O cantor completou 80 anos em setembro passado.

A nova faixa foi publicada no jornal britânico The Guardian.