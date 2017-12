Leonard Cohen faz aniversário, anuncia novo álbum e divulga canção inédita: ouça ‘You Want It Darker’

O mestre Leonard Cohen faz aniversário nesta quarta-feira, 21, e aproveitou a data para divulgar uma música inédita e a data de lançamento do seu novo álbum You Want It Darker, que ficou para 21 de outubro, via Sony.

“Conforme envelheci, entendi que instruções vinham com essa voz. O que era essas instruções? As instruções não eram nunca para lamentar casualmente. E se alguém vai expressar a grande e inevitável derrota que nos aguarda a todos, isso deve ser feito entre os estritos confins da dignidade e da beleza”, disse Cohen em um comunicado pelas redes sociais.

You Want It Darker é o 14.º álbum de estúdio do canadense, que hoje completa 82 anos.

Ouça a nova canção:

O tracklist do álbum é o seguinte:

01 You Want It Darker

02 Treaty

03 On the Level

04 Leaving the Table

05 If I Didn’t Have Your Love

06 Traveling Light

07 It Seemed the Better Way

08 Steer Your Way

09 String Reprise/ Treaty