Lenny Kravitz, que toca hoje à noite no Palco Mundo, postou um foto em seu twitter jogando futebol. À vontade no país, ele escreveu a seguinte legenda em seu perfil: Brasil. Futebol with the locals (futebol com moradores).

Simpático, não?

Siga Lenny Kravitz no twitter

