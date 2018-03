Lendária banda americana The Sonics faz show no Brasil em março

Depois de anunciar o primeiro álbum de inéditas em mais de 40 anos e uma turnê pelos Estados Unidos em abril, a banda americana The Sonics – do estado de Washington, nos EUA, o mesmo em que fica Seattle, pois é – pegou todo mundo de surpresa e agora vem ao Brasil fazer um show em São Paulo no dia 5 de março, no Audioclub (Av. Francisco Matarazzo, 694). Os ingressos vão custar R$ 140 e R$ 160 (segundo lote).

Entre os membros atuais do Sonics estão o fundador Larry Parypa (guitarra) e o vocalista Gerry Roslie, na banda desde 1964.

O show vai ter abertura do one-man-band O Lendário Chucrobilly Man e DJ set de João Gordo.

This Is The Sonics, o novo álbum do grupo, deve ser lançado no final de março. O single Bad Betty foi divulgado recentemente. E é absolutamente sensacional:

O Sonics é uma espécie de farol no rock americano, com forte influência sobre a geração grunge de Seattle, por exemplo. Formada no início dos anos 1960, o som tem uma forte pegada punk misturada com um garage rock que só podia ter nascido nessa época.

No episódio da série Sonic Highways em que Dave Grohl passa por Seattle, ele entrevista Larry Parypa. O engraçado é que o cara não fazia ideia da influência que teve sobre Kurt Cobain, por exemplo. Que show!