Lemmy passa mal e Motörhead interrompe show nos EUA

Logo depois de lançar o 22º disco de estúdio da banda, Bad Magic, o Motörhead fazia um show em Salt Lake City, nos EUA, na noite desta quinta-feira, 27, mas teve que deixar o palco tendo tocado apenas quatro músicas: o baixista e vocalista Lemmy passou mal e foi obrigado a deixar o show.

De acordo com o site de metal Blabbermouth (via Guardian), o vocalista “reclamou para a plateia que não conseguia respirar e estava com muitas dores nas costas antes de parar o show e deixar o palco”.

Lemmy tem tido problemas frequentes de saúde que, inclusive, o impediram de tocar na sua última passagem pelo Brasil, em abril, durante o Monsters of Rock.

Recentemente, ele disse ter trocado o Jack Daniels com Coca Cola por vodca e suco de laranja. “Aparentemente, continuo indestrutível”, comentou.