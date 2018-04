Lemmy Kilmister, vocalista do Motörhead, morre aos 70 anos

O vocalista e baixista do Motörhead, Lemmy Kilmister, morreu nesta segunda-feira, 28, aos 70 anos. Ele fez aniversário no último dia 24 de dezembro. De acordo com informações do perfil oficial da banda no Facebook, o músico enfrentava uma batalha contra um câncer agressivo.

A notícia da morte foi confirmada por Ozzy Osbourne no Facebook. “Perdi hoje um dos meus melhores amigos, Lemmy”, escreveu o líder do Black Sabbath. “Ele era um guerreiro e uma lenda. Eu vou te encontrar do outro lado”, disse.

A causa oficial da morte ainda não foi confirmada, mas o radialista norte-americano Eddie Trunk afirmou em suas redes sociais que o empresário do Motörhead está preparando um comunicado oficial para publicar em breve.



O músico vinha passando por problemas de saúde desde 2013. Além de diabetes e gastrite, Lemmy também teve que colocar um marcapasso. “Eu precisei cortar o cigarro e a bebida”, disse o músico à revista Kerrang.

Em abril deste ano, o Motörhead chegou a cancelar sua participação no festival Monsters of Rock, em São Paulo, a poucos minutos de acontecer a apresentação, por causa dos problemas de saúde de Lemmy.

Em setembro, o 22º álbum da banda, Bad Magic, chegou às lojas. A previsão inicial era de que eles continuassem a turnê mundial até o fim de janeiro. No mês passado, o ex-baterista da banda, Phil Taylor, também morreu. O músico fez parte da formação clássica da banda, com Eddie Clake e Lemmy entre 1975 e 1984 e 19878 e 1992.

