Lemmy, Iggy Pop e Josh Homme estão no trailer do ‘filme silencioso mais barulhento da Terra’

O projeto do cineasta europeu Bjorn Tagemose vem dando o que falar com sua escalação de astros do rock n’ roll mundial reunidos pela primeira vez no cinema. Nesta segunda-feira, 12, um trailer de Gutterdämmerung foi finalmente divulgado:

O casting conta com Iggy Pop, Grace Jones, Lemmy do Motörhead, o cantor Mark Lanegan, e o músico, jornalista e ativista Henry Rollins, que também escreveu o roteiro do filme. Parte show de rock e parte experiência cinematográfica imersiva, Gutterdämmerung tem uma “turnê cinematográfica” planejada para começar no fim de 2015 (com exibição do filme e uma banda ao vivo).

No filme, Iggy Pop é um anjo punk chamado Vicious, que envia de volta para a Terra a guitarra de Satã. Com ela, todos os males e pecados da humanidade e a trama giraria em torno de recuperar o instrumento.