Leitores elegem ‘Machine Head’ como o melhor disco em que Jon Lord participou

Em uma enquete no Facebook promovida pelo Estadão, os internautas elegeram o disco Machine Head, de 1972, como o melhor disco em que Jon Lord participou. Made In Japan e Burn ficaram em segundo e terceiro lugar na votação. Os três discos foram lançados pela banda Deep Purple, cofundada por Lord.

Machine Head foi decisivo para a consolidação do heavy metal como um gênero musical, e lançou “Smoke on the Water”. O riff da canção é até hoje um dos mais lembrados no mundo das guitarras.

Jon Lord morreu nesta segunda-feira, 16, vítima de uma embolia pulmonar. O músico lutava contra um câncer no pâncreas e estava internado numa clínica em Londres. Lord veio ao Brasil pela última vez em 2009, quando se apresentou com a Orquestra Sinfônica Municipal na Virada Cultural de São Paulo.