Led Zeppelin vai se reunir para novo disco e turnê em 2016, diz jornal

Atualizado às 14h47:

(As informações publicadas no jornal paulistano Destak, sobre o retorno do Led Zeppelin, com turnê e disco de inéditas, nesta terça-feira, 26, já haviam sido noticiadas pelo site TMRZoo, em abril deste ano. Tratava-se, contudo, de uma brincadeira de 1º de abril, conhecido com o o dia da mentira. Nas tags, aliás, o redator indicava a brincadeira, com as palavras “abril fools” e “satire”. Grande parte das informações das notas (de Destak e TMRZoo) é igual, omo os shows intimistas e o patrocínio de uma grande empresa de telefonia inglesa. Leia a notícia original aqui.)

Os integrantes remanescentes da formação original do Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones, aceitaram fazer uma turnê de reunião da banda e gravar um novo disco de estúdio em 2016. Segundo informações do jornal Destak, inicialmente, os shows serão realizados nos Estados Unidos e no Canadá.

Ainda de acordo com o site do Destak, o processo de compra dos ingressos para essas apresentações será feito como na Copa do Mundo de 2014: os interessados se inscrevem e participam de um sorteio para as entradas em determinadas cidades. Até o momento, entretanto, representantes do grupo não confirmaram a suposta reunião.

Caso aconteça, essa seria a quinta reunião do Led Zeppelin. Eles se juntaram para shows específicos em 1985, 1988, 1995 e 2007, mas não chegaram a fazer turnês, nem lançar discos. A última apresentação foi filmada e lançada no DVD Celebration Day.

Além de Plant, o Led Zeppelin terá a volta de Jimmy Page na guitarra e John Paul Jones no baixo. Da formação original faltaria apenas o baterista John Bonham, falecido em 1980. Desde a sua morte, a posição tem sido ocupada em eventos e reuniões especiais pelo filho de John, Jason Bonham.

Cinco clássicos do Led Zeppelin

Stairway to Heaven





Immigrant Song





Kashmir





Whole Lotta Love





Rock And Roll