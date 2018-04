Laura Prepon está gravida e fãs especulam sobre o futuro de ‘Orange Is The New Black’

Laura Prepon – que interpreta Alex em Orange Is The New Black – está esperando seu primeiro filho, com o noivo Ben Foster, de acordo com a revista People. A atriz de 36 anos virou trending topic do Twitter após a notícia.

Isso porque os fãs da série do Netflix, que existe desde 2013, começaram a especular sobre o futuro da personagem com a notícia. Veja algumas reações:

Laura Prepon tá gravida e o pai nao é a Piper pic.twitter.com/Jqh471RjXX — Gringa da Depressão (@gringadeprimida) January 24, 2017

"a 5 temporada de OINTB terá outra morte de uma detenta" "Laura prepon está grávida" SE MATAREM MINHA ALEX VAUSE EM OINTB VAI TER PANELAÇO — craisck (@craisck) January 24, 2017

se a laura prepon tiver grávida eles vão ter que fazer sapatão reproduzir pq matar a alex eles não vão pic.twitter.com/Y1hzvV7EJ7 — pam (@lmjsashay) January 24, 2017

a gente entra no nome Laura Prepon e só tem gente como eu

TENTANDO ENTENDER COMO UMA MULHER DAQUELA GOSTA DE MACHO — luiza (@cokezinha) January 24, 2017

"nada que venha da laura me afeta mais"

*laura prepon está grávida* pic.twitter.com/oha0jZHQrB — marya (@psychoparrilIa) January 24, 2017

Laura prepon está gravida se a alex morrer em oitnb eu processo o diretor — alexia (@pottwrthings) January 24, 2017

A atriz ganhou fama com a personagem Donna, na série That ’70s Show (1998-2006). A quinta temporada de Orange is The New Black deve estrear em 2017.