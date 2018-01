Lana Del Rey também deve estar entre as atrações do Lollapalooza Brasil

A cantora americana Lana Del Rey e a sueca Zara Larsson devem ser mais algumas das atrações do festival Lollapalooza Brasil de 2018, que será realizado entre os dias 23 e 25 de março em São Paulo, no autódromo de Interlagos.

A informação é do colunista José Norberto Flesch, do jornal Destak. Estas serão as primeiras apresentações das duas cantoras na edição brasileira do festival, que este ano, a exemplo do que ocorreu apenas em 2013, terá três dias de duração.

Lana Del Rey, porém, já esteve no Brasil antes, em 2013, quando fez shows em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e no festival Planeta Terra, em São Paulo. Em 2017, ela lançou seu quarto disco de estúdio, Lust For Life, que estreou em primeiro lugar na parada de álbuns da revista Billboard.

Já Zara Larsson, cantora revelada na versão sueca do reality show Got Talent, vem ao País com seu segundo álbum de estúdio, So Good, lançado este ano com a música Ain’t My Fault.

Ainda com poucas confirmações oficiais e sem informações sobre a venda de ingressos, o Lollapalooza 2018 deve ter ainda, entre outras atrações, o retorno de Pearl Jam e Imagine Dragons.