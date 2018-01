Lana Del Rey lança duas músicas em parceria com o rapper A$AP Rocky; ouça

Em Summer Bummer, há ainda a participação de outro rapper, Playboi Carti. A música leva um som mais próximo do hip-hop, ritmo com o qual Lana Del Rey sempre flertou, mas não havia se arriscado tão profundamente.

Já Groupie Love, apesar da participação do rapper A$AP Rocky e da influência do hip-hop, soa mais como a maioria das músicas da cantora, principalmente as que ficaram de fora do seu álbum de estreia, Born To Die (2012).

Ambas as novas faixas de Lana Del Rey estarão presentes em Lust For Life, o seu quarto trabalho de estúdio, que deve chegar às lojas no final de julho.