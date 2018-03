Lana Del Rey lança clipe de ‘Blue Jeans’

Lana Del Rey divulgou hoje o vídeo de Blue Jeans, seu novo single. A cantora resolveu apostar no sucesso do clipe anterior, Born To Die, repetindo a escolha do diretor, Yoann Lemoine, e do ator, Bradley Soileau, com quem protagoniza novamente cenas românticas.

E só bastou lançar um novo clipe que a nova queridinha do mundo cult voltou a ser bastante comentada nas redes sociais, chegando a dominar os Trending Topics mundiais do Twitter hoje de manhã. Apesar de ter recebido duras críticas dos especialistas europeus e americanos ao seu CD e às suas apresentações ao vivo (em especial à que fez no Saturday Night Live), a jovem conquistou mesmo seu espaço junto ao público (bem tiete), principalmente na internet.

Pra quem ainda não conhece direito Lana Del Rey, vale o registro: o sucesso fenomenal da jovem atualmente trata-se de uma reviravolta na carreira. Depois de fracassar com um álbum de 2010, Lana voltou com outro nome (antes era Lizzie Grant), outra atitude e – dizem – um upgrade nos lábios. #tadandocerto