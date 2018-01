Lady Gaga vinha dando pistas de que sua saúde não ia muito bem

A notícia de que Lady Gaga não vem para o Rock in Rio é devastadora para os fãs, mas não chega a ser uma grande surpresa para quem vinha acompanhando o nome da cantora no noticiário.

Gaga é uma das principais estrelas pop de sua geração, e a atração internacional mais interessante desse primeiro fim de semana de Rock in Rio (talvez do festival todo se considerarmos atualidade e relevância).

Ela já tinha cancelado sua performance anterior, marcada para o dia 4 de setembro, em Montreal, no Canadá. Uma extensa turnê a aguarda: o próximo show marcado é no dia 21 de setembro, em Barcelona. Há datas agendadas regularmente até o dia 18 de dezembro, na Califórnia.

No último dia 8, a cantora esteve no Festival de Cinema de Toronto e disse que pretende fazer uma pausa por tempo indeterminado após a turnê.

Ela esteve no Festival para lançar o documentário Gaga: Five Foot Two, que chega ao Netflix no dia 22 de setembro. No filme, ela se abre primeira vez sobre uma doença que lhe causa dores crônicas, a fibromialgia.

Nas redes sociais, a cantora postou uma foto com seu braço e um aparelho de injeção intravenosa.

“Brasil, estou devastada que não estou bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Faria qualquer coisa por vocês, mas eu tenho que tomar conta do meu corpo agora. Eu peço por elegância e compreensão, e prometo que vou voltar e tocar para vocês logo. Sinto muito, eu amo vocês demais”, escreveu.

Em outro post a seguir, a cantora escreveu: “Eu fui levada para o hospital, não apenas uma dor no quadril ou desgaste da estrada, estou com muita dor. Mas estou em boas mãos com os melhores médicos. Mas não esqueçam o meu amor por você. Lembre-se de que anos atrás eu tatuei Rio no meu pescoço, e a tattoo foi escrita por crianças das favelas. Vocês têm um lugar especial no meu coração, eu amo vocês”.

Segundo informações do jornal O Globo, a cantora já estava hospedada no Rio de Janeiro. Uma multidão a aguardava em frente ao Hotel Fasano, em Ipanema.