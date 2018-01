A cantora norte-americana deve vir ao Brasil em 2017, de acordo com a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo. Ela teria assinado contrato para cantar no Rock in Rio, em setembro do ano que vem.

Nesta sexta-feira, 21, Gaga lança seu novo álbum, Joanne, que tem recebido críticas mistas na imprensa internacional.

Mas um hit do disco já emplacou: Perfect Illusion.

Ouça: