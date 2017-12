Depois de uma temporada em que apareceu com looks clássicos e cabelos platinados, Lady Gaga volta a causar com uma produção em homenagem a David Bowie – desde o tapete vermelho do Grammy Awards até sua apresentação, na noite desta segunda-feira, 15, em Los Angeles, nos EUA.

Ela cruzou o red carpet do Grammy com um vestido azul repleto de bordados com tema espacial, criado pelo estilista Marc Jacobs, e cabelos vermelhos como os de Ziggy Stardust.