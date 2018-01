Lady Gaga se mostra péssima ao volante e boa de gogó no ‘Carpool Karaoke’; assista

Participação da cantora em quadro do ‘The Late Late Show’, de James Corden, contou com hits antigos e canções do novo álbum, Joanne

Por sorte, Lady Gaga já não deve se preocupar em dirigir.

Em sua participação especial no quadro Carpool Karaoke, do programa The Late Late Show, de James Corden, exibida na noite desta terça-feira, 25, a cantora mostrou pouca perícia ao volante.

Tudo, obviamente, faz parte do roteiro já previsto para a atração – não é por acaso que Corden surge, minutos depois de Gaga assumir o volante do carro onde ambos passeiam por Nova York, com um capacete de skatista. “Nunca mais vou fazer isso”, brincou o apresentador.

O foco do Carpool Karaokem contudo, é outro. Além da conversa com o sempre bem-humorado apresentador, o convidado deve soltar o gogó. E Lady Gaga soube fazer isso como poucos que já passaram pelo quadro.

No trabalho de divulgar o novíssimo disco dela, Joanne, lançado em 21 de outubro, a cantora mostrou algumas músicas do trabalho, como Perfect Illusion, o primeiro single. Hits como Bad Romance, Poker Face e Born this Way também integraram a seleção de músicas pelos dois.

Outro momento divertido da interação entre os dois ocorreu quando Corden vestiu diferentes versões de roupas icônicas de Gaga, como o “vestido de carne”, numa versão de enlatados fatiados.

Assista ao quadro: