Lady Gaga interpreta condessa vampiresca em American Horror Story

Para quem achava a figura de Lady Gaga intimidadora em seus flertes com o grotesco, a notícia de que ela estará na próxima temporada da série American Horror Story só adiciona à estética com a qual a cantora já brincava quando vestiu um traje feito de carnes no MTV Music Awards de 2010.

A convite do diretor Ryan Murphy, fã da cantora nova-iorquina, Gaga faz seu primeiro papel em uma grande produção de TV, a Condessa Elizabeth, dona do hotel onde se ambienta esta quinta temporada.

Cada temporada de American Horror Story apresenta novo elenco e trama, e também uma “modalidade” distinta pertencente ao imaginário do Terror. Nesta, é a hemofilia, que o diretor prefere diferir de “vampirismo” por não lançar mão de alguns clichês como os caninos pontudos, ausentes em seus personagens portadores do vírus.



Sem extrair o alimento de suas presas com os dentes, a condessa (Gaga) e Donovan (Matt Bomer), seu amante, matam com luvas de unhas afiadas, como a que a cantora usa na capa da revista Entertainment Weekly que coloca em destaque a nova temporada e também o teaser, que anuncia a participação da cantora.