Lady Gaga compra peças de Michael Jackson em leilão

Mais de US$ 5 milhões foram arrecadados no leilão de figurinos de Michael Jackson, desenhados por Dennis Tompkins e Bush Michael, realizado no domingo, 2, em Beverly Hills. Entre os participantes, Lady Gaga arrematou 55 peças.

No Twitter, a cantora postou que os artigos serão “arquivados sob os cuidados de especialistas no espírito e amor de Michael Jackson”. Segundo os organizadores do leilão, a jaqueta usada pelo cantor na turnê Bad alcançou US$ 240 mil e suas luvas de cristal, US$ 200 mil. Parte da receita do leilão será revertida para a Guide Dogs, organização americana especializada em cães guia. / AP