Kristen Stewart passeia por uma Los Angeles deserta no novo clipe dos Rolling Stones; veja

A atriz Kristen Stewart é a protagonista do novo clipe dos Rolling Stones, de Ride ‘Em On Down, versão de Eddie Taylor que aparece no novíssimo álbum dos britânicos, Blue and Lonesome, já disponível.

Em um comunicado, a atriz disse sobre aparecer no vídeo: “Não precisou de mais do que algumas palavras para me apegar à ideia. Os Stones. Um Mustang 65. Sozinha em Los Angeles. E a filmagem foi tão boa quanto a ideia. Destruímos LA em um dia com uma bela de uma trilha sonora”.

Veja:

Blue & Lonesome, o novo disco dos Rolling Stones, é o primeiro da banda em 11 anos, desde A Bigger Bang. O álbum chega ao mundo todo nesta sexta-feira, 2.

