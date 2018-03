Kraftwerk é confirmado no Sónar São Paulo

Os alemães do Kraftwerk substituirão a cantora Björk no festival Sónar São Paulo, informa a colunista do Estado, Cláudia Assef. A islandesa cancelou a participação no evento por estar com nódulos na garganta e precisar de repouso, segundo nota dos organizadores.

O festival acontece nos dias 11 e 12 de maio no Parque Anhembi. A banda se apresenta na sexta, 11, às 23h, no palco SonarClub. Algumas das atrações do evento são Chromeo, Gui Boratto, Criolo, Emicida (no dia 11), e Justice, Jeff Mills, Mogwai e James Holden (no dia 12).