Kleber Mendonça Filho, diretor de ‘Aquarius’, afirma que o Brasil “não é treinado em democracia”

Madrid (EFE) – O cineasta Kleber Mendonça, diretor do filme Aquarius, afirmou em entrevista à agência Efe em Madri que o Brasil “não é treinado em democracia” e um exemplo disso foi o “boicote” sofrido por seu longa-metragem no País.

Estrelado por Sonia Braga, o filme causou polêmicas quando a equipe do longa esteve no festival de Cannes, no ano passado, denunciando um “golpe de Estado” no Brasil com o impeachment de Dilma Rousseff. Aquarius estreou em 77 países com enorme sucesso de crítica, levando prêmios em festivais como o de Havana e, mais recentemente, o de Cartagena das Índias, na Colômbia, na última terça-feira, 7.

“Vivemos um tempo estranho em que qualquer coisa se torna militante, seja dizer não ou exibir um pequeno cartaz em Cannes”, afirmou o cineasta. “Deveria ser algo mais natural, mas o Brasil não é muito treinado em democracia.”

Outra polêmica envolvendo o lonfa foi que uma comissão do Ministério da Cultura, já no governo Michel Temer, decidiu não submeter o filme para a disputa do Oscar de melhor filme em língua estrangeira, que ficou com O Apartamento, do iraniano Asghar Farhadi.

Para Kleber Mendonça, a atitude foi um “boicote” ao seu filme. “Pensaram que isso impediria o filme de ter uma promoção internacional, mas já estreou em 77 países e está viajando o mundo representado o Brasil”, disse. “É tudo muito irônico.”

Destacado pela revista Variety como um dos dez cineastas para ficar de olho em 2017, Kleber Mendonça Filho prepara agora o seu terceiro filme longa-metragem, Bacurau, que ele descreve como um mistura de thriller e faroeste com elementos de terror.

(Magdalena Tsanis, da EFE)