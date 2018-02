A banda Kiss confirmou a vinda ao Brasil com Motley Crüe em seu site oficial nesta segunda-feira, 10. Eles se apresentarão no dia 14 de novembro em Porto Alegre, dia 16 no Rio de Janeiro e dia 17 em São Paulo.

Ainda não há informações quanto ao preço e a venda de ingressos. Os shows acontecerão na Arena Anhembi, em São Paulo, no HSBC Arena no Rio e na Fiergs, em Porto Alegre.

