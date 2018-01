Kings of Leon anuncia seu sétimo disco, ‘Walls’

O Kings of Leon anunciou oficialmente o lançamento do seu sétimo álbum de estúdio, Walls, que será lançado no dia 14 de outubro. O grupo, vencedor de três prêmios Grammy e diversos discos de platina, decidiu voltar para os estúdios, em Los Angeles, e gravar com o produtor Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine).

O álbum, que chega três anos após Mechanical Bull, teve uma série de teasers enigmáticos nas redes sociais nos últimos dias. Em um deles, o vocalista Caleb Followill compartilha um pouco do que está por vir e dá um anúncio do álbum com uma voz dizendo “…the walls come down” (as paredes desabam). Segundo um comunicado da banda, o disco irá abordar histórias pessoais dos integrantes da banda.

WALLS – Tracklist

1. Waste A Moment

2. Reverend

3. Around The World

4. Find Me

5. Over

6. Muchacho

7. Conversation Piece

8. Eyes On You

9. Wild

10. Walls

O Kings of Leon é composto pelos irmãos Followill: Caleb (guitarra/vocais), Nathan (baterista), Jared (baixo) e Matthew (guitarra). Os seis álbuns (Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010) e Mechanical Bull (2013)) somados venderam mais de 18 milhões de cópias e mais de 24 milhões de singles pelo mundo.