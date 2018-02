Kermit e Miss Piggy, dos Muppets, anunciam ‘separação’

Parece até boato, mas é verdade. Um dos casais mais fofos da história da televisão vai se separar. Kermit e Miss Piggy, de Os Muppets, não estarão mais juntos na nova série que estreia no dia 22 de setembro nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelos bonecos, em entrevista coletiva promovida pela rede ABC nesta terça-feira, 4.

“Tomamos a decisão de terminar nossa relação romântica. Nós vamos continuar a trabalhar juntos na televisão. Nossas vidas pessoais estão agora distintas e separadas. Poderemos, então, sair com outras pessoas, porcos, sapos etc”, disse Kermit em um perfil oficial do personagem no Twitter.

A entrevista foi realizada dentro de um evento da Associação de Críticos dos EUA, em Beverly Hills, na Califórnia. A série será exibida nos EUA pela rede ABC. Kermit também era conhecido no Brasil como Caco.