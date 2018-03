Kendrick Lamar provoca Drake, detona Donald Trump e anuncia novo disco em música inédita; ouça

“One, two, three, four, five, I’m the greatest rapper alive” (1, 2, 3, 4, 5, eu sou o maior rapper vivo), canta Kendrick Lamar na nova música The Heart Part 4 [Diss Trump], lançada nesta sexta-feira, 24. Na canção, o rapper de Compton promete um novo álbum para o dia 7 de abril – o sucessor do aclamado To Pimp a Butterfly, de 2015.

Ouça a música:

A canção é uma continuação de uma série, The Heart Part, que faz uma revisão da carreira do rapper.

Em um verso da canção, ele diz “Donald Trump is a chump” (Donald Trump é um pateta), e em vários outros versos ele parece estar provocando Drake, o rapper canadense querido das paradas de sucesso.

Em uma entrevista recente ao The New York Times, Kendrick falou sobre o novo disco. “O meu foco é principalmente voltar para a minha comunidade e para as outras comunidades ao redor do mundo que estão fazendo os trabalhos de base. To Pimp a Butterfly tratou do problema. Estou num espaço agora em que não estou mais tratando do problema”, comentou.