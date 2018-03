Kendrick Lamar lança clipe da música ‘Humble’

Kendrick Lamar divulgou na noite da última quinta-feira, 30, o clipe da música Humble. A canção foi produzida por Mike Will Made-It. Esta é a segunda canção que ele lança em menos de uma semana. Dirigido por Dave Meyers e os Little Homies, a produção audiovisual é rica em simbolismo.

O rapper é visto em trajes que lembram o Papa, deitado em pilhas de dinheiro, aproveitando um banquete em uma mesa parecida com a da obra A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, e até jogando golfe em cima de um carro. A cabeça de Kendrick Lamar chega a pegar fogo em determinado ponto do clipe. Na semana passada Kendrick Lamar lançou, de surpresa, o single The Heart Part 4.