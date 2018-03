Keith Richards lança seu primeiro álbum solo depois de 23 anos

NOVA YORK – O guitarrista dos Rolling Stones Keith Richards anunciou na terça-feira o lançamento de seu primeiro álbum solo em 23 anos, com faixas que revelam influências do blues, do country e do reggae.

Além de tocar guitarra, Richards canta nas faixas de seu terceiro álbum, uma raridade para os fãs dos Stones que estão acostumados com a voz do líder Mick Jagger.

Crosseyed Heart, que será lançado no dia 18 de setembro, conta com a colaboração da cantora de jazz e blues Norah Jones, o cantor de R&B Aaron Neville e dois colegas frequentes de Richards, o baterista Steve Jordan e o guitarrista Waddy Watchel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Não há nada como entrar em um estúdio e não ter a menor ideia do que vai sair dali”, declarou Richards, que aos 71 anos tem um agitado calendário de shows com os Rolling Stones. Seus outros dois discos solos são Talk is Cheap, de 1988, e Main Offender, de 1992. (AFP)