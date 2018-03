Ke$ha chega no Rio com máscara de pelúcia

Depois deKaty Perry com máscara de Carmen Miranda, Ke$ha desembarcou na tarde desta quinta-feira no Rio com um tubarão de pelúcia tampando o rosto sem maquiagem. Prático e divertido.

Após fazer uma rápida passagem por São Paulo, onde se apresentou no palco do Via Funchal, a cantora causou certo alvoroço ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (29). Ao chegar, foi escoltada até o carro pelos seguranças.

A cantora faz show no Palco Mundo, nesta quinta-feira.