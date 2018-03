Ke$ha quebra tudo e “bebe sangue” no Rock in Rio

Bem diferente do estilo sexy ou fofo de outras cantoras pop do momento, a norte-americana Ke$ha deu ao seu público o que ele esperava: um show “bagaceiro” e irreverente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cantora, que foi a terceira atração do Palco Mundo nesta quinta-feira abriu a apresentação com We R Who We, canção do EP Cannibal, lançado no final de 2010.

Fazendo um estilo rock ‘n’ roll de boutique, a cantora subiu ao palco vestindo apenas uma meia-arrastão rasgada e uma camiseta com a bandeira norte-americana, além de muito glitter pelo corpo.

Durante a faixa-título de Cannibal, ela se “ensaguentou” no palco e disse que “come homens”. A cantora empunhou guitarra, quebrou-a depois, e contou que queria beijar cada um dos presentes na boca. A apresentação terminou com Tik Tok, seu maior hit, e música mais vendida nos Estados Unidos em 2010.

O setlist do show:

We R Who We R

Take it Off,

Fuck him

Blow

Blah Blah Blah

Party

Backstabber

Cannibal

Animal

Your Love Is My Drug

Dino

Glitter

Tik Tok