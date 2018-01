Katy Perry pode vir ao Brasil em dezembro, revela Gretchen

Estrela do novo vídeo da cantora Katy Perry, Swish Swish, a brasileira Gretchen deixou escapar uma novidade da sua parceira de trabalho: ela deve desembarcar no Brasil em dezembro.

Gretchen fez a revelação numa entrevista ao site português Sapo. “Ela está vindo”, confirmou a brasileira. “Eu acho que é em dezembro.”

Atualmente, Katy Perry se prepara para rodar o mundo com a turnê de promoção do álbum Witness, que começa em setembro e vai até fevereiro de 2018 na América do Norte. Em maio de 2018, a turnê parte para a Europa e Austrália, onde vai até agosto do ano que vem.

Por conta das datas agendadas, parece difícil para Katy Perry fazer shows no Brasil em dezembro.

Gretchen foi convidada para participar do lyric video de Swish Swish, pareceria de Perry com Nicki Minaj, após os seus GIFs e memes na internet rodarem o mundo e chamarem a atenção das duas artistas norte-americanas.