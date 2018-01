Katy Perry manda recado para fãs brasileiros e arrisca palavras em português

A cantora norte-americana Katy Perry divulgou nesta sexta-feira, 10, o seu novo single, a música Chained To The Rhythm – uma parceria com Skip Marley, neto de Bob Marley. Para convidar os fãs brasileiros a ouvir canção, Katy gravou um recado, onde arrisca, inclusive, algumas palavras em português.

No áudio, que está circulando na internet, a cantora utiliza termos como “morta” e “linda”, que aprendeu com os seus fãs durante shows no País em 2015. Ao final, Katy ainda agradece em português com um “obrigado”.

“Oi, Brasil, aqui é a Katy Perry – morta, linda”, diz no áudio. “Meu novo single Chained To The Rhythm está disponível agora mesmo e eu mal posso esperar para todos ouvirem. Saudades de vocês. Obrigado”, completa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A nova música de trabalho, composta em parceria com Sia, é a primeira faixa oficial divulgada do novo álbum de Katy Perry, o seu quarto trabalho de estúdio, que ainda não tem título definido. O último CD da cantora foi o PRISM, de 2013.