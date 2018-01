Katy Perry faz protesto discreto no Grammy 2017

A cantora norte-americana Katy Perry subiu ao palco do Grammy Awards na noite deste domingo, 12, para apresentar pela primeira vez o seu novo single, Chained To The Rhythm, parceria com Skip Marley, neto de Bob Marley.

A performance foi bastante tecnológica e com um cenário grandioso, que construía e desconstruía um muro no palco da premiação, uma possível alusão ao muro que será construído pelo presidente Donald Trump, para separar os EUA do México.

Ao final da apresentação, Katy Perry deu mais um recado que pode ser entendido como para o presidente. “Sem ódio”, disse à cantora. Perry foi uma das maiores ativistas da classe artística para a campanha de Hillary Clinton na disputa eleitoral de 2016.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cerimônia do Grammy 2017 ocorre no teatro Microsoft, em Los Angeles, e tem apresentação de James Corden. O canal pago TNT transmite a premiação no Brasil.