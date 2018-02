Kaiser Chiefs faz performance animada no Lollapalooza

João Paulo Carvalho – O Estado de S.Paulo

Para muitos, o Kaiser Chiefs tinha tudo para ser apenas um dos coadjuvantes do Lollapalooza. A banda britânica, entretanto, quebrou o script, triplicou de tamanho e ganhou status de atração principal, na tarde deste domingo, 30, no Jockey Club de São Paulo, na capital paulista, mesmo tocando no palco Butantã.

Se o vocalista Ricky Wilson não ganhou na qualidade vocal, sua performance animada, que beirou o exibicionismo, arrancou admiração inclusive daqueles que pouco conheciam os hits do grupo britânico. Com um papel na mão, Wilson leu algumas frases em português: “Olá, São Paulo. Nós somos o Kaiser Chiefs. Obrigado por nos convidar para esta festa”, disse de maneira desajeitada.

[galeria id=6262]

O inglês não se contentou com a euforia da plateia. Ele também pulou no público, subiu na estrutura de iluminação do palco e deixou o microfone cair por diversas vezes. “É muito emocionante estar aqui hoje. Vocês são muito bons’, afirmou, antes de tocar o sucesso Neves miss a beat.

A performance deste domingo não lembrou em nada a última e única apresentação da banda no Brasil, em 2008, na capital paulista, no Planeta Terra, quando o tecladista Nick Baines Peanut foi hospitalizado e teve de retirar o apêndice. Os músicos não cancelaram a participação no festival e o rapaz tocou em uma cadeira de rodas.

O show do Kaiser Chiefs pode não ser um primor de técnica, mas o entusiasmo de Wilson é cativante e acaba prendendo a atenção da pessoa mais dispersa. O britânico brinca com as câmeras, faz pose, incorpora o verdadeiro showman do mundo indie, ainda que falte algum repertório.

“Não se prendam ao The Hives. Fiquem aqui com a gente. Nós somos o Kaiser Chiefs”, ironizou Wilson. A apresentação também foi marcada por hits como Ruby, Oh My God e I Predict a Riot .

Repertório:

1 – Never Miss a Beat

2 – Everything Is Average Nowadays

3 – Kinda Girl You Are

4 – Na Na Na Na Naa

5 – Little Shocks

6 – Living Underground

7 – Everyday I Love You Less and Less

8 – Good Days Bad Days

9 – Modern Way

10 – The Angry Mob

11 – You’ve Got the Nerve

12 – Ruby

13 – I Predict a Riot

14 – Oh My God