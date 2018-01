Juventude de Jeffrey Dahmer é retratada no trailer do filme ‘Meu Amigo Dahmer’

A juventude de um dos serial killers mais famosos do mundo, Jeffrey Dahmer, é o tema do novo filme Meu Amigo Dahmer, que ganhou esta semana o seu primeiro trailer.

O longa é baseado na graphic novel de mesmo nome de Derf Backderf, que conviveu com Dahmer durante o ensino médio.

No papel do jovem serial killer está Ross Lynch, ator revelado em filmes da Disney como Teen Beach Movie, que aparece no trailer bastante parecido com o personagem real.

Jeffrey Dahmer ficou conhecido após ser preso e confessado o assassinato de pelo menos 17 garotos e homens entre 1978 e 1991, quando foi capturado. Jeffrey, que era alcoólatra e sofria de diversos distúrbios mentais, foi condenado a 15 prisões perpétuas em 1992 e morreu na prisão três anos depois, sendo assassinato por seu colega de cela.

Meu Amigo Dahmer, o filme, estreia ainda este semestre nos EUA e não tem data para chegar ao Brasil. No País, a graphic novel de Derf Backderf é publicada pela DarkSide Books.