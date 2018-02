Justin Timberlake vem para o Rock in Rio

Justin Timberlake foi confirmado como principal atração do terceiro dia do festival Rock in Rio. O cantor de r&b mostrará, no Brasil, o seu novo disco 20/20 Experience, que acaba de ser colocado para streaming, na íntegra, pelo iTunes. A confirmação alterou a programação do festival, que teria Bruce Springsteen no domingo, dia 15 de setembro. Timberlake agora ocupa esse espaço, e o show de Springsteen foi reagendado para o dia 21. O novo álbum, terceiro da carreira do cantor e ator americano, será lançado oficialmente na semana que vem, no dia 19. Na playlist, uma elegante coleção de r&b com produção de Timbaland, parceiro de Timberlake em seus outros dois discos, Justified, de 2002, e FutureSex/LoveSounds, de 2006.

