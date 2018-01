Jotabê Medeiros

No terceiro dia do Rock in Rio, no qual a maior atração é o cantor e ator Justin Timberlake, o trajeto de ônibus entre o Leblon e a Barra está durando em média duas horas. O pior trecho é antes da chegada ao Terminal Alvorada. É grande também a fila na entrada da Cidade do Rock nesse momento. O Jota Quest acaba de abrir seu show com Na Moral, e é provavelmente o dia de presença feminina mais maciça até agora.

Foto: Fabio Motta/ Estadão