Jotabê Medeiros

O cantor Justin Timberlake deve deixar o Rock in Rio imediatamente após o seu show, voando do Rio de Janeiro em jato particular às 4h30 da madrugada. Segundo o Estado apurou, o cantor pediu para a produção providenciar duas vans que o esperarão nos fundos do Palco Mundo do festival e deve partir assim que terminar o seu concerto, o último da noite.