Justin Bieber quer conhecer Anitta no Rio de Janeiro e deve aparecer na sua festa de aniversário

Parece estar tudo certo: com fotos nas redes sociais, a cantora Anitta deu pistas de que vai mesmo encontrar Justin Bieber durante a passagem do astro canadense pelo Rio. Ele faz show nesta quarta-feira, 29, na Praça da Apoteose.

O DJ Tay James, amigo pessoal de Bieber e espécie de guia, postou em seu Instagram uma foto com a brasileira – e ela, por sua vez, divulgou fotos com Rudy Mancuso, músico americano filho de uma brasileira, que vai abrir o show de Bieber por aqui; e com John Shahidi, empresário e sócio do cantor.

De acordo com o jornal Extra, Justin é aguardado na festa de aniversário de Anitta, que ocorre na quinta-feira, 30, em sua mansão na Barra da Tijuca.

A assessoria de Anitta divulgou uma nota, porém, repudiando principalmente o “teor machista” da notícia no Extra:

“Anitta, por meio de sua assessoria, repudia a nota publicada hoje em que o jornal Extra afirma que Justin Bieber “vai abrir o placar logo de cara em sua chegada ao Brasil” . Além de fantasiosa em todo seu conteúdo, a nota tem um teor machista especificamente quando se refere a um suposto interesse de Justin pela cantora e sua “brasilidade”.”

*

Depois do show no Rio, Bieber segue para São Paulo, onde faz duas noites no Allianz Parque, sábado, 1.º, e domingo, 2.

Habemus marra @rudymancuso Uma publicação compartilhada por euanitta 🎤 (@anitta) em Mar 28, 2017 às 8:06 PDT

I'm not eating! Keeping good friends around 🤓 Uma publicação compartilhada por euanitta 🎤 (@anitta) em Mar 27, 2017 às 8:10 PDT