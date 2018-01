Justin Bieber confirma shows em São Paulo e no Rio em 2017 com a turnê do disco ‘Purpose’

O pop star mundial Justin Bieber confirma sua vinda ao Brasil em 2017, na parte latina da sua Purpose World Tour. Os shows ocorrem nos dias 29 de março, na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, e 1.º de abril, no Allianz Parque, em São Paulo.

Os ingressos custarão de R$ 380 a R$ 750 no Rio, e de R$ 250 a R$ 750 em São Paulo (com direito à meia-entrada).

Vendas para o público geral começam a partir de 0h01 do dia 31 de outubro de 2016 pela internet (www.ticketsforfun.com.br); e a partir das 10h nas bilheterias oficias (sem taxa de conveniência – Metropolitan no Rio de Janeiro e Citibank Hall em São Paulo) e demais pontos de vendas no Brasil. Veja abaixo o itinerário completo da turnê latino-americana e informações para compra de ingressos.

Membros do fã-clube BKSTG podem adquirir seus ingressos para esses shows antes do público em geral, com pré-venda começando no dia 27 de outubro de 2016 às 10h, horário de Brasília.

Bieber traz ao Brasil os hits do disco Purpose, que dominou paradas em diversos países: What Do You Mean?, Sorry e Love Yourself, entre outros sucessos da carreira.

Ouça uma playlist do jovem cantor:

Justin Bieber – Purpose World Tour – Datas na América Latina/ 2017

Data Cidade/País Local

15 de fev, 2017 Monterrey, México Estadio BBVA Bancomer

18 de fev, 2017 Cidade do México, México Foro Sol

23 de mar, 2017 Santiago, Chile Estadio Nacional

29 de mar, 2017 Rio de Janeiro, Brazil Apoteose

1 de abril, 2017 São Paulo, Brazil Allianz Parque

5 de abril, 2017 Lima, Peru Estadio Nacional

8 de abril, 2017 Quito, Equador Estadio Olímpico Atahualpa

12 de abril, 2017 Bogotá, Colômbia Estadio el Campin

15 de abril, 2017 Punta Cana, República Dominicana Hard Rock Hotel & Casino

18 de abril, 2017 San Juan, Porto Rico Coliseo de Puerto Rico

21 de abril, 2017 Cidade do Panamá, Panamá Plaza Figali

24 de abril, 2017 San Jose, Costa Rica Estadio Nacional

JUSTIN BIEBER NO BRASIL

Realização: LIVE NATION, AEG LIVE E TIME FOR FUN

Cerveja oficial: Desperados

RIO DE JANEIRO (RJ)

Única apresentação: Quarta-feira, 29 de março de 2017.

Horário: 21h

Local: Praça da Apoteose – Passarela do Samba Prof. Darcy Ribeiro – Sambódromo/RJ

Capacidade: 31.000 pessoas

Ingressos: de R$190 a R$750 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 08 a 13 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável. A partir de 14 anos é permitida a entrada desacompanhado.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM BRANCA R$ 375 R$ 750 PISTA PREMIUM VERDE R$ 375 R$ 750 PISTA/ ARQUIBANCADA R$ 190 R$ 380

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– O público em geral poderá adquirir ingressos a partir de 31 de outubro de 2016. A partir da 0h01 pela internet, e a partir das 10h na bilheteria oficial e nos pontos de vendas físicos.

– As compras feitas até o dia 31 de dezembro de 2016 poderão ser parceladas em até 3X.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

METROPOLITAN – Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Horário de funcionamento: Segunda-feira, dia 31/10/16: excepcionalmente aberta das 10h às 18h

Demais segundas-feiras: fechada. Terça-feira a sábado: das 12h às 20h. Domingo e feriado: das 13h às 20h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO

Dinheiro; cartões de crédito MasterCard, American Express, Visa e Diners Club; cartões de débito Visa Electron e MasterCard débito.

**********************

SÃO PAULO (SP)

Única Apresentação: Sábado, 01 de abril de 2017

Horário: 20h30

Local: Allianz Parque – Rua Turiassú, 1840 – Perdizes, São Paulo

Capacidade: 44.400 pessoas

Ingressos: de R$ 125 a R$ 750 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 08 a 13 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável. A partir de 14 anos é permitida a entrada desacompanhado.

Acesso para deficientes

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM BRANCA R$ 375 R$ 750 PISTA PREMIUM VERDE R$ 375 R$ 750 PISTA R$ 190 R$ 380 CADEIRA INFERIOR R$ 210 R$ 420 CADEIRA SUPERIOR R$ 125 R$ 250

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– O público em geral poderá adquirir ingressos a partir de 31 de outubro de 2016. A partir da 0h01 pela internet, e a partir das 10h na bilheteria oficial e nos pontos de vendas físicos.

– As compras feitas até o dia 31 de dezembro de 2016 poderão ser parceladas em até 3X.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Segunda-feira, dia 31/10/16: excepcionalmente aberta das 10h às 18h

Demais segundas-feiras: fechado. Terça-feira a sábado: das 12h às 20h. Domingo e feriado: das 13h às 20h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Entrega em domicílio – taxas de conveniência e de entrega.

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO

Dinheiro; cartões de crédito MasterCard, American Express, Visa e Diners Club; cartões de débito Visa Electron e MasterCard débito.