Justin Bieber canta em espanhol em nova música e ganha boneco colecionável da Funko

Na madrugada desta segunda-feira, 17, os fãs de Justin Bieber foram surpreendidos com uma nova colaboração do cantor. Inesperadamente, Bieber surgiu cantando em espanhol na nova versão de Despacito, música do porto-riquenho Luis Fonsi com o rapper Daddy Yankee.

No início da faixa, Justin canta em sua língua nativa, o inglês. Só no refrão ele canta em espanhol num dueto com Luis Fonsi.

Mesmo sem Bieber, Despacito já era um sucesso absoluto no mundo inteiro. O clipe da música original já possui mais de 960 milhões de visualizações no YouTube, por exemplo. A intenção da gravadora agora é fazer com que Fonsi estoure também nos EUA.

Para completar a felicidade dos “beliebers”, como são chamados os fãs de Justin, também nesta segunda-feira foi anunciada mais uma novidade sobre o cantor. Em junho, será lançado o seu boneco colecionável da linha Pop!, da Funko.

Na mesma coleção, estarão também colecionáveis de Jimi Hendrix e Joey Ramone.