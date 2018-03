‘Jurassic World’ supera ‘Vingadores’ e vira o 3º maior filme da história

Jurassic World superou Vingadores e agora é a 3ª maior bilheteria da história, atrás apenas de Titanic e Avatar. O filme conseguiu a marca de US$ 1,52 bilhão. No 5º e no 6º lugares também estão filmes lançados neste ano. Velozes e Furioses 7 e Vingadores: Era de Ultron.

Jurassic World atingiu US$ 613,3 milhões no mercado doméstico americano, se transformando no quarto filme na América no Norte a ultrapassar a marca de US$ 600 milhões. No restante do mundo, ele arrecadou US$ 907,3 milhões.

O número pode crescer mais, já que o longa vai estrear no Japão no dia 5 de agosto. Porém, com as vendas diminuindo nos Estados Unidos e na China (que são os maiores mercados para filmes), dificilmente o filme vai superar a marca de Titanic (US$ 2,18 bilhões) e Avatar (US$ 2,79 bilhões).