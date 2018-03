Judas Priest faz show mais longo para suprir baixa do Motorhead

Ainda desconfiado com o cancelamento do show do Motorhead, o público não pareceu se empolgar muito com a apresentação do Judas Priest na noite de ontem. Rob Halford e sua moto envenenada subiram ao palco por volta das 20h10. Na estrada com a turnê do disco ‘Redeemer of Souls’ (2014), álbum que soa como uma volta às origens da banda, os britânicos tocaram faixas como ‘March of the Damned’ e ‘Cold Blooded’, além do hit ‘Breaking the Law’. Os agudos intermináveis de Halford ainda impressionam, apesar da idade.

Com um show mais longo devido à baixa do Motorhead, a apresentação da banda foi marcada pela regularidade. As musicas mais recentes do Judas Priest foram bem recebidas pelo público. Em mais de 30 anos de carreira, ‘Redeemer of Souls’ foi o primeiro álbum da história da banda a entrar no top 10 da Bilboard. “Nós viemos aqui para cantar para vocês, Brasil. Então vamos agitar”, disse Halford

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

João Paulo Carvalho